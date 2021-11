Cus, piegata la Tombesi Ortona

L'esultanza dopo l'1-0

Arriva un successo fondamentale per il Circolo La Nebbia Cus Molise che supera di misura la Tombesi Ortona e in attesa dell’esito dei due ricorsi, compie un passo avanti importante in classifica generale. Contro gli abruzzesi la formazione di Sanginario dimostra di avere qualità e carattere al cospetto di un avversario non semplice da affrontare che era in cerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive. E’ stato un pomeriggio, quello del Palaunimol, nel quale Davide Porcari ha stappato il match, imitato poi da Lucas che ha timbrato il 2-1 salendo a quota 8 gol in classifica marcatori, prima di partire per il raduno della Nazionale Under 21 a Novarello. E’ stato il pomeriggio nel quale il gruppo rossoblù ha confermato la sua compattezza e le sue grandi qualità che hanno portato ad un successo d’oro in prospettiva futura.