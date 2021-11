Lupi, buon pari contro il Foggia di Zeman

Zdenek Zeman

Calcio, serie C, al Nuovo Romagnoli il Campobasso pareggia 1-1 contro il Foggia di Zeman che passa in vantaggio nel primo tempo con una rete di Ferrante. Nella ripresa i rossoblu trovano subito il gol del pari con Liguori che di sinistro batte il portiere Volpe (subentrato al titolare Alastra che si è infortunato).Lupi più tonici nella seconda parte dell'incontro in cui mettono in difficoltà i rossoneri che nel finale rimangono in 10 per l'espulsione di Di Pasquale ma il risultato non cambia. Sabato prossimo la squadra di Cudini giocherà di nuovo in casa contro la Virtus Francavilla, sempre alle 17,30.