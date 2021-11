Immagine d'archivio

Paura nella notte in un condominio di via Brusa Romagnoli, a Campobasso, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle quattro per spegnere l'incendio di un portone. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma il trambusto e il fumo che ha invaso le scale del palazzo hanno svegliato di soprassalto i residenti. Sul posto anche la polizia che indaga sull'accaduto. Probabile l'origine dolosa delle fiamme. Il sospetto è che si tratti di un atto intimidtorio.