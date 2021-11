Covid, nessun nuovo positivo e 8 guariti

Un momento del sequenziamento dei tamponi

Come spesso succede il lunedì, giorno in cui il numero dei tamponi molecolari fatti non è altissimo, nel bollettino dell'Asrem non c'è nessun positivo. Su 277 tamponi effettuati.



Ci sono invece 8 guariti, di cui 4 nella sola Monteroduni. Il totale degli attualmente positivi scende a 440.Nessun nuovo ricovero e neanche nessun dimesso.



Per cui rimane invariato anche il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli. 13 di cui 12 a malattie infettive e 1 sola nel reparto di terapia intensiva.