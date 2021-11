Un'operazione di screening

Continua l'avanzata del covid in Molise. Sono 25 i nuovi positivi (di cui 8 a Isernia e 5 a Montenero di Bisaccia) a fronte di 711 tamponi refertati. Si registrano 2 nuovi ricoveri a malattie infettive: si tratta di due persone di Isernia e Larino. i guariti sono 13. Non ci sono decessi, né dimessi, né trasferimenti. Sono dunque 8 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 7 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in regione sono 310.