Covid: 2 decessi in Molise

Reparto di malattie infettive

Si allunga la drammatica conta dei morti causati dal covid. Il bollettino Asrem registra due nuovi decessi: una 96enne di Campobasso ricoverata in malattie infettive e una donna di Roccasicura, anche lei di 96 anni, deceduta in casa. I morti per la pandemia in Molise salgono così a 501.

Da registrare 2 novi casi: a Campobasso e Isernia a fronte di 419 tamponi. Non ci sono guariti. Gli attualmente positivi sono dunque 116.