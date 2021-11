Covid, altri 12 positivi

Bollettino 10 novembre

Nel bollettino Asrem di oggi ci sono 12 nuovi positivi,

I tamponi effettuati sono 548.

Il conto degli attualmente positivi in regione sale a 187

Invariata la situazione al cardarelli, con sette ricoveri

sei pazienti in malattie infettive, uno resta ricoverato in terapia intensiva



Un aggiornamento, infine, sulla situazione nella Casa di riposo Pistilli di Campobasso

Dai tamponi effettuati ieri sono risultati negativi il personale e gli ospiti del reparto Covid free

Da 24 sono scesi a otto i positivi nel reparto Covid, tre ospiti sono ancora in ospedale