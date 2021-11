il Bollettino Covid

Nell'ultimo Bollettino Covid quindici i nuovi positivi e quindici i guariti a fronte di 504 tamponi refertati. 212 gli attualmente positivi in regione. 5 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 4 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Non ci sono decessi, nè ricoveri, nè dimessi, nè trasferimenti.