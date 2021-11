Covid, tre ricoveri in Malattie Infettive

scena da un ospedale molisano

Sono 14 i nuovi positivi, di cui 4 a Isernia, a fronte di 689 tamponi processati,

14 anche i guariti, di cui la meta' a Campobasso

3 i nuovi ricoveri in malattie infettive che si sono resi necessari, uno residente a Montenero di bisaccia e gli altri due a Termoli.

Gli attualmente positivi sono 243, mentre sono ricoverate in totale 5 persone: 4 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva al Cardarelli