Aumento dei contagi, sindaci in allerta

Monteroduni

Aumentano i contagi nei paesi. Anche se i numeri dei positivi sono bassi, spesso quelli ufficiali non concordano con quelli reali, perché i cittadini si sottopongono al test antigenico che in caso di positività deve però essere confermato dal molecolare.

A Monteroduni, 6 i casi ufficiali di positivi, ma secondo il primo cittadino Nicola Altobelli potrebbero in realtà essere una decina, il sindaco ha disposto il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, la sospensione del mercato settimanale, e la chiusura dei parchi gioco e dei campetti.



Il sindaco di Sant'Agapito Giuseppe di Pilla, 5 casi accertati nel comune, ha ribadito la necessità della prenotazione del green pass per accedere agli uffici comunali.

"Anche se i numeri per ora non sono preoccupanti ci avviciniamo alle feste natalizia - dice il sindaco - dobbiamo evitare un aumento dei contagi. Non bisogna abbassare la guardia"