Esercitazione anti inquinamento nelle acque di Termoli

la sede della Capitaneria di Porto di Termoli

Nelle acque di Termoli, si è svolta un’esercitazione antinquinamento che ha coinvolto la Capitaneria di Porto. Lo scopo è stato quello di testare il livello di efficienza dei dispositivi antinquinamento e antincendio al fine di addestrare il personale coinvolto a fronteggiare possibili situazioni emergenziali reali.

In particolare, è stato simulato lo sversamento in mare di circa 3 metri cubi di gasolio dal serbatoio di stoccaggio della Piattaforma off-shore Rospo Mare B, utilizzata per l’estrazione di greggio nel campo di raccolta idrocarburi al largo di Termoli.

Immediata l’attivazione del Piano Locale Antinquinamento e l’intervento in zona della motovedetta e del battello pneumatico della Guardia Costiera che hanno raggiunto la piattaforma per coordinare le operazioni di contenimento della chiazza oleosa e il successivo disinquinamento, ad opera dei mezzi a disposizione di una società e del rimorchiatore Fortitudo, dislocato nel porto di Vasto, che opera in convenzione con il Ministero della Transizione Ecologica.

E' stato inoltre simulato un incendio a bordo della piattaforma off-shore, a seguito del quale due persone sono rimaste ferite. Su richiesta della Sala Operativa della Guardia Costiera sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una delle quali a bordo del loro mezzo navale, che hanno coadiuvato i militari della Guardia Costiera nel soccorso di un ferito grave a mezzo di barella spinale.