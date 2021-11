Magnolia, secondo ko di fila. I fiori di acciaio sconfitti dal Broni

Magnolia sconfitta in casa del Broni

Seconda sconfitta di fila per la Magnolia che perde 69 a 62 contro Broni. Non basta un'altra ottima prestazione della statunitense Gray, la miglior realizzatrice della gara con 19 punti. La squadra di coach Sabatelli resta ferma a 8 punti in classifica, staccandosi dal gruppo di testa.



Buona partenza dei fiori di acciaio, che chiudono il primo periodo sul parziale di 18-14, ma poi parte la riscossa delle avversarie che arrivano all'intervallo lungo in svantaggio di un solo punto. Terzo periodo molto equilibrato, la sfida si risolve nell'ultimo quarto quando Broni prende il largo e chiude la gara sul definitivo + 7.



Adesso la sosta per le nazionali: prossimo impegno per la Magnolia il 20 novembre sul parquet di casa contro Venezia.