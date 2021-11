Tanti alberi quanti sono i nuovi nati. L'iniziativa delle scuole

Piantumazione alberi davanti l'istituto Petrone di Campobasso

Campobasso - "Dimmi quanti bambini nascono e ti dirò quanti alberi piantare!". La scuola Igino Petrone e la Montini hanno festeggiato questa mattina la "Giornata nazionale degli alberi" che sarà celebrata domani in tutta Italia. Una grande festa che è stata occasione anche per commemorare la "Giornata internazionale dei diritti dei bambini", che ricorre oggi.

Sulla scia di una legge che autorizza la piantumazione di un albero per ogni nuovo iscritto all'anagrafe comunale, per ogni nuovo nato nelle famiglie dei bambini e ragazzi iscritti sono stati piantumati in totale 28 alberi, di cui 10 presso la casa dello studente di via De Gasperi, e 18 presso l'istituto Petrone.

Una vera e propria 'celebrazione della vita', a cui hanno partecipato i piccoli e le loro famiglie, attenti alle tematiche ambientali. "Un gesto dal forte valore simbolico che potrà stimolare nei bambini il rispetto per il verde, l'ambiente e i beni comuni", ha commentato l'assessore Cretella presente alla piantumazione.

Su ogni albero è stato legato un bigliettino con il nome dei fratellini e sorelline degli alunni nati quest'anno. Presso l'istituto Petrone verranno anche sistemate delle casette per fare un orto, curato dai bambini.

La giornata dedicata all'albero avrà un'appendice anche lunedì 22 novembre presso la scuola dell'infanzia di via Crispi.

Cartellone di un albero realizzata dai bambini dell'istituto Petrone di Campobasso

Il preside dell'Istituto Petrone di Campobasso mentre parla a dei piccoli studenti

Un momento della piantumazione