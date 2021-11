Oltre due milioni di euro a sostegno delle abitazioni

Abitazioni

La Giunta Regionale ha assegnato 2milioni e 298mila euro in favore dei Comuni molisani. Le risorse provengono dal Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2021.

I Comuni potranno utilizzarle per le famiglie a sostegno dei canoni di affitto sia verso proprietari privati che pubblici.

Gli oltre due milioni di euro sono stati distribuiti ai Comuni in base alla popolazione residente al 1 gennaio 2021.

(Campobasso ha ricevuto oltre 370mila euro, Isernia 162.500 euro, Termoli circa 255mila euro, Campomarino oltre 60mila, Venafro circa 86mila e Larino 50.800).

Si tratta di un aiuto economico a contrasto del disagio sociale e dei più deboli, che spesso non riescono neanche a sostenere i costi dell’abitazione di residenza.

La Regione Molise, con il medesimo atto di Giunta, si è riservata la possibilità di incrementare ulteriormente i fondi ripartiti, se si rendessero disponibili in bilancio nuove risorse.

L’elenco dei Comuni beneficiari del contributo è disponibile al sito www.regione.molise.it, sezione Albo Pretorio, Delibera di Giunta n. 371 dell’11-11-2021.