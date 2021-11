Cava e cerca del tartufo: via libera alla candidatura

Murales del tartufo a San Pietro Avellana

"Cava e cerca del tartufo" nella lista Unesco. Dopo la proposta presentata a marzo 2020 ora arriva il via libera alla candidatura a patrimonio dell'umanità. C'è, infatti, il parere positivo del comitato di esperti mondiali che si sono riuniti a Parigi.

Il semaforo verde è stato pubblicato sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La decisione finale è attesa dal 13 al 18 dicembre, alla fine dell'iter di candidatura formale, avviata dal Ministero dei beni culturali.

Giuseppe Sebastiano della pro loco di San Pietro Avellana: "Contenti che l'iter vada avanti. Valorizzare il tartufo, la cava e la ricerca, significa dare una spinta in più a chi, come noi, come San Pietro Avellana punta tutto sul Tartufo. Ci aiuta a pensare al futuro e al bene del territorio".

Anche Coldiretti commenta la candidatura della cava e cerca del Tartufo come un "passo importante per difendere un sistema segnato da uno speciale rapporto con la natura in un rito ricco di aspetti antropologici e culturali che sviluppa nei territori vocati un business stima in oltre mezzo miliardo di euro".

Le particolari condizioni climatiche quest'anno hanno fatto aumentare il prezzo medio del tartufo bianco a 450 euro all'etto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale per il tubero più prezioso d'Italia.

"Il Tuber magnatum Pico - scrive la Coldiretti - coinvolge in Italia circa 200.000 raccoglitori ufficiali che riforniscono negozi e ristoranti, che ora attendono la decisione finale prevista dal 13 al 18 dicembre".