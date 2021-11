Infanzia a rischio: nascite in calo e sempre meno investimenti per i minori

I dati dell'Atlante dell'infanzia di Save the children

Crollo delle nascite e scarsi investimenti sulle nuove generazioni, mettono in pericolo l'infanzia in Italia. Lo denuncia Save the children che diffonde la 12esima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

In 15 anni in Italia sono oltre 600mila i minori in meno e - tra quelli nati - c'è 1 milione in più in stato di povertà, secondo l'associazione.

Poco confortanti i dati del Molise dove un minore su tre (33,8%) è in condizioni di povertà relativa e solo un bambino su dieci ha accesso agli asili nido. I numeri del tempo pieno a scuola sono tra i più bassi in Italia, con solo l’8% a Campobasso e il 7% ad Isernia. Anche per le mense scolastiche, le disparità si notano: a fronte di una media nazionale del 56,1%, a Campobasso frequenta la mensa solo il 26,7% e a Isernia si scende all’11,2%.

Significativo il dato della spesa pro capite per ogni bambino sotto i 3 anni: nei comuni del Molise è di 374 euro, a fronte di una media italiana di 906 euro con picchi di 2.481 euro a Trento.

I ragazzi molisani tra i 18 e i 24 anni che non studiano e non hanno concluso il ciclo d’istruzione sono invece l’8,6%, una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale del 13,1%. I giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione, raggiungono invece il 28,3%, un dato superiore alla media italiana del 23,3% e molto lontano da quella europea del 13,7%.

Gli studenti molisani spiccano invece per l’uso di internet e le competenze digitali: Molise e Basilicata sono le regioni dove i bambini e i ragazzi si connettono di più.

I risultati die test Invalsi hanno certificato che, se la crisi complessivamente ha colpito tutti gli studenti, le bambine, i bambini che erano già in condizione di svantaggio hanno subito le conseguenze più gravi.

Per questo Save the children sollecita un urgente un cambio di rotta attraverso i fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.