Castelpizzuto, installati i sensori sulla frana

Un tratto della strada provinciale 21 danneggiato dalla frana nei pressi di Castelpizzuto

La frana di Castelpizzuto: questa mattina la protezione civile nazionale è intervenuta sul luogo dello smottamento per installare alcuni sensori a monte della frana che serviranno per monitorare eventuali ulteriori spostamenti del terreno. Una misura necessaria in vista anche del possibile peggioramento delle condizioni meteo, sono stati infatti impostati anche degli allarmi che scatteranno nel caso venissero rilevati spostamenti consistenti. L'analisi dei dati proseguirà per alcuni giorni, mentre il paese ancora attende l'apertura della bretella. La sindaca Carla Caranci esprime fiducia: "Credo che nel giro di pochi giorni possa essere dato il via libera". Decisiva sarà l'assunzione di responsabilità sulla manutenzione della strada da parte della Provincia.