La frana di Castelpizzuto mette in ginocchio anche gli allevatori

Un allevamento zootecnico

La grave emergenza di Castelpizzuto dove le piogge hanno riattivato il movimento franoso che ha interrotto la strada di accesso al paese colpisce cittadini e imprese agricole.

Il disagio investe infatti anche le aree rurali, dove gli allevatori lamentano difficoltà per l’approvvigionamento di foraggi e altre materie prime necessarie all’alimentazione degli animali. In particolare le aziende zootecniche che non essendo raggiungibili non possono conferire il latte e nemmeno rifornire i punti vendita della zona di formaggi e carne. A lanciare l'allarme è Coldiretti Molise che chiede alla Regione e agli organi della Protezione Civile interventi di massima urgenza.

"Siamo di fronte a una situazione climatica in forte evoluzione e difficile da controllare: per l’Italia, e soprattutto per una regione fragile come il Molise, serve intervenire mettendo in campo strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia", conclude l'associazione.