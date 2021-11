Schizzano i contagi: 56 nuovi casi, i positivi salgono a 298

Procedono a ritmo sostenuto i tamponi in tutta la regione

Sale vertiginosamente il numero dei contagiati in Molise. Il bollettino Asrem registra 56 nuovi casi, dei quali 16 a Isernia e 10 a Casacalenda. Solo un guarito a Casalciprano a fronte di 845 tamponi refertati. Gli attualmente positivi in Molise salgono così a 298.

C'è anche un nuovo ricovero in malattie infettive al Cardarelli, si tratta di una persona di Monteroduni che porta a 5 il totale dei pazienti nel reparto, mentre una persona si trova in terapia intensiva. In allegato il bollettino completo della Asrem