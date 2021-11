In anteprima nazionale "Vivaldi la bella stagione"

una veduta del Teatro Savoia

"Vivaldi, la bella stagione": va in scena la nuova sfida teatrale firmata da Andrea Ortis in anteprima nazionale all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia, sabato 27 novembre alle ore 21 e al Teatro Savoia di Campobasso, domenica 28, con due spettacoli alle ore 17 e alle ore 21. Si tratta della ricostruzione narrativa e musicale nel segno dell'opera più famosa del compositore barocco. Lo spettacolo è stato selezionato e finanziato nell'ambito del bando Turismo è Cultura della Regione Molise. "Vivaldi, la bella stagione" è come un viaggio a ritroso condotto dalla voce di Ortis, che dal Novecento corre tra i secoli passati, soffermandosi sugli avvenimenti principali dell'Italia e dell'Europa del tempo, per arrivare alla Venezia di fine '600, dove trova casa il genio di Antonio Vivaldi. Sette violini, due viole, due violoncelli, un contrabbasso, un clavicembalo, una cantante, due danzatori, un narratore, 90minuti di ricostruzione delle atmosfere tipiche del tempo tra effetti speciali e proiezioni in 3D. La musica sarà eseguita dal vivo dall'orchestra barocca "La bella stagione" diretta dal maestro Antonello Capuano, secondo lo schema d'organico in uso al tempo nelle corti di tutta Europa. Spicca la presenza del primo violino Marco Palmigiani e, con Andrea Ortis, quella della cantante molisana Maria Carmen La figliola.