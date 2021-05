Incidente sulla tangenziale est

Quattro i mezzi coinvolti. Due persone ferite

Circolazione interrotta per quasi 2 ore sulla sulla tangenziale di Campobasso nei pressi dello svincolo di Foggia, per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8.

4 i mezzi coinvolti, 2 le persone ferite non gravemente, un uomo e una donna, trasportati dal 118 all'ospedale Cardarelli in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale, secondo la cui ricostruzione iniziale una panda nera proveniente dallo svincolo si è scontrata con un furgoncino diretto verso Isernia. Nell'urto l'auto è stata sbalzata verso il centro della carreggiata impattando contro altre 2 macchine che procedevano in senso opposto.