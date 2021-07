Sant'Agapito: vane al momento le ricerche del "cobra"

Il rettile è stato avvistato e fotografati ieri, vicino ai binari, Oggi è stata isolata un'area del paese. Difficili le ricerche

Ancora senza esito le ricerche di quello che si presuppone possa essere un cobra avvistato e fotografato ieri vicino la linea ferroviaria di Sant'Agapito.

Oggi è stata circoscritta un'area in Viale delle scienze, tra un negozio di materiale edile ed una rivendita di auto. Una donna racconta alla Tgr che circa 18 giorni fa ha trovato morto il proprio cane e che il veterinario ha collegato il decesso con un morso di un serpente. Questa notizia crea ancora più apprensione in paese. Il sindaco, Giuseppe Di Pilla, racconta sempre alla Tgr di essere stato allertato dalla Prefettura di Isernia e che con una ordinanza chiede ai cittadini massima prudenza e di non frequentare aree erbose e campi vicini alla zona di avvistamento.

Sul posto oggi sono arrivati Vigili del Fuoco di Isernia, Carabinieri di Monteroduni, Carabinieri Forestali di Isernia ed associazioni animaliste di Campobasso.

L'area dell'avvistamento è ampia e le ricerche non sono semplici perchè la vegetazione non permette facilmente l'avvistamento del rettile