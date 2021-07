Le sentinelle nella pineta di Pietrabbondante

Non solo incuria e scarso senso civico, per fortuna, esistono esempi virtuosi di cittadini che si impegnano per abbellire e ripulire gli spazi verdi. Succede ia Pietrabbondante dove creature in legno animano la pineta

Ci stiamo occupando, in questi giorni, degli effetti dei cattivi comportamenti individuali e dello scarso senso civico di chi abbandona rifiuti in mezzo alla natura, in un viaggio attraverso le pinete e i parchi pubblici delle nostre città e piccoli centri.



Ma a fronte di tutto questo ci sono poi esempi virtuosi. Come quello che ci ha segnalato una telespettatrice. Le foto provengono da Pietrebbondante, siamo in una piccola pineta all'ingresso del paese. Qui i cittadini non si sono solo limitati a ripulirla da carte ed erbacce ma hanno approfittato dei mesi di lockdown per abbellirla con creature in legno realizzate dagli artigiani del posto.



Sentinelle, le ha chiamate la comunità di Pietrabbondante. Guardiani fantastici a tutela del luogo e della natura. I cittadini si stanno anche organizzando per fare della pineta lo scenario di letture animate e laboratori sensoriali.