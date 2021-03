Bassa la richiesta di aiuti di Stato da parte delle imprese molisane

Il Molise al penultimo posto in Italia nella graduatoria delle domande di sostegno

di di Marco Scoteroni montaggio Vincenzo Mercadante

I dati devono preoccupare, perchè dimostrano come il Molise non riesca ad agganciarsi ai sostegni statali predisposti per risollevare il comparto economico nell'era Covid.

Parliamo di aiuti di stato. Pari ad oltre 1miliardo e 200mila euro previsti nel 2020 per oltre 1milione e 200mila imprese.

Secondo l'analisi dell'Osservatorio preposto, il Cribis, il Molise risulta penultimo in termini percentuale, con il 16,3%, tra le regioni che hanno fatto ricorso al sostegno pubblico.

Poco meno di 5mila le imprese molisane che hanno ricevuto fondi statali, per lo più nei settori del commercio, servizi di ristorazione e costruzioni. Peggio della nostra regione il solo Lazio, ma con quasi 90mila imprese coinvolte nella richiesta di aiuti. In testa risultano Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Marche.

E scoraggianti risultano anche le posizioni in classifica nazionale riguardo le province, con Isernia all'88° posto con 1.429 imprese e Campobasso al 100° con 3.533.

E dire che le tipologie degli aiuti, gestiti attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono numerose, per citarne alcune , si va dalle sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento , alle garanzie statali sui prestiti dagli aiuti per la ricerca e sviluppo agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19.

Anche in Molise a fare la parte del leone, sono state le microimprese, in particolare più giovani, che hanno assorbito la gran parte del totale degli aiuti, a fronte delle piccole e delle medie.