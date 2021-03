Termoli, lavori in corso per i nuovi moduli sanitari

Installato il container destinato all'effettuazione dei tamponi molecolari, si lavora anche sulla struttura per i nuovi posti di terapia intensiva

Vi mostriamo le immagini del cantiere del san Timoteo con il container montato ieri sera dalla Protezione Civile. Ospiterà un un centro prelievi e attrezzature specializzate per la raccolta di tamponi molecolari, in modalità drive through, a supporto di quello di via del Molinello. Continuano intanto anche i lavori per l'allestimento dei moduli con posti letto aggiuntivi per la terapia intensiva.