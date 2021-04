Defr, l'acquedotto molisano centrale sarà completato entro pochi mesi

Dalla Regione promettono entro il prossimo anno. Nel documento di finanza regionale, previsti interventi per la variante, per avere acqua dal Matese per i Comuni del Basso Molise che erano stati esclusi.

di Ester Maria Lorido; montaggio di Gennaro Mastrantonio