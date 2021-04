Monta la protesta degli stagionali agricoli molisani

Anche in Molise sono scesi in piazza i lavoratori stagionali del settore agricolo

di di Marco Scoteroni montaggio Eleonora Diodati

Hanno portato la loro protesta anche in Molise , lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali, che svolgono la loro opera direttamente nei campi, negli agriturismi e nel settore florovivaistico.

E per scendere in piazza hanno scelto, come nel resto d'Italia, quella della Prefettura a Campobasso, in rappresentanza del migliaio di lavoratori molisani coinvolti.

Dove poi una delegazione ,guidata dai vertici regionali dei sindacati del settore, è stata ricevuta dal neoprefetto Cappetta.

Inoltre nel corso dell'incontro con il Prefetto, è stata richiamata anche la difficile situazione dei considdetti 'lavoratori fragili' del settore che non hanno potuto effettuare le forme di lavoro agile previste per altre categorie di lavoratori.