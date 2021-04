Il Molise celebra il 25 Aprile contro le Dittature

Le celebrazioni in Molise per celebrare il 76° anniversario della Liberazione

di di Marco Scoteroni montaggio Eleonora Diodati

Un segnale di ripresa giunto dalle pendici del Monte Marrone, nei luoghi del sacrificio di Giaime Pintor, dove come da tradizione si è svolta la celebrazione in ricordo della liberazione dalle oppressioni nazifasciste, della lotta alle dittature ed alle tante vittime molisane. Non a caso a svettare in questo luogo è la figura di un'aquila che spezza le catene della dittatura davanti al sacrificio di tutta Italia. Un luogo storico, in cui il simbolismo si intreccia alla memoria ed al ricordo. Il Monte Marrone fu infatti teatro di una battaglia cruciale dalla notte del 31 marzo 1944 e un avanposto della resistenza partigiana e proprio qui morì il 24enne Giaime Pintor, caduto su una mina piazzata dai nazisti. Una ristretta delegazione ha commemorato i caduti con la deposizione di una corona d'alloro.Il tutto osservando le restrizioni anti Covid che hanno influito e modificato questa Festa del 25 aprile,densa di ricordi, significati ed emozioni, ed anche questo 76° anniversario , come il precedente, è caduto nell'era Covid.

Le conseguenze, con l'applicazione delle restrizioni sanitarie del caso, l'hanno colpito in maniera evidente.

La riprova, nella cerimonia che si è svolta a Campobasso e che è consistita nella sola deposizione di una corona d'alloro ai piedi del Monumento ai caduti , alla presenza del sindaco di Campobasso Gravina, e dei vari rappresentanti istituzionali e politici. Per l'occasione anche la deposizione di un'altra corona da parte dell'Anpi Molise, prima di dare vita , in via Martiri Molisani della Resistenza all'iniziativa 'Street art partigiana, con tanto di murales e letture resistenti ad opera di Fabrizio Nocera. E sempre ad opera dell' Anpi in tre manifestazioni distinte a Castropignano, Termoli e Portocannone, sono stati ricordati tre martiri molisani della Resistenza,Michele Arcangelo De Palo, Basso Sciarretta e Michelangelo Donato Vitale.

Su tutto il richiamo del Primo Cittadino della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella, che nel suo messaggio,

ha ribadito...''come ora più che mai, è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto, che ci permetta di rendere sempre più forti i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile , che hanno portato alla rinascita dell'Italia''.