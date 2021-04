Agnonese-Pineto, un pari che non serve a nessuno

I granata tornano in campo dopo un mese senza Sousa e Haberkon (trasferitosi a Lamezia) e bloccano gli ospiti i sull' 1-1. Rete di Barbato e pareggio di Minnozzi. Molisani sempre lontani dalla zona play out, per gli abruzzesi occasione persa