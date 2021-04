Lupi contro il Castelnuovo, Vastogirardi ad Aprilia

In campo per la 25esima giornata solo due molisane su tre, per il rinvio di Agnonese-Tolentino. Il Campobasso al Selva Piana contro il Castelnuovo terzo in classifica,il Vastogirardi nel Lazio deve cercare di riscattare le ultime prestazioni negative