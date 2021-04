Parte la Cassa integrazione alla FCA-Stellantis di Termoli

Scenari incerti per la FCA di Termoli dove parte la Cig nell'area cambi-trasmissioni

di di Marco Scoteroni montaggio Fabio Di Renzo

Giovedì prossimo lo scenario per il principale insediamento produttivo ed occupazionale privato in Molise,

quello della FCA di Termoli, sarà più chiaro.

La conferma arriva dai sindacati di settore che incontreranno a Mirafiori i vertici della nuova compagine societaria, la Stellantis Europe Entarged. Saranno verificate le situazioni di tutti gli stabilimenti italianio del gruppo ex Fiat e da ultimo ex FCA. Un confronto ufficiale importante per il futuro Piano Industriale di Stellantis, con immediate ricadute sui singoli stabilimenti. Per quello molisano di Rivolta del Re potrebbero esserci cambiamenti,a cominciare dalla linea produttiva , modello VCM ,finora fiore all'occhiello dello stabilimento, che potrebbe essere messo in discussione.

Intanto da domani e fino al 25 aprile scatta la cassa integrazione nell'area cambi-trasmissioni dovuta alla contrazione della domanda di quest'ultime. I sindacati esprimono forte preoccupazione, considerandola quasi un'avvisaglia di un futuro ridimensionamento.