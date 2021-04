"Mi sono vaccinato, aspetto i miei figli dall'America per una grande festa"

Nicolino Zullo oggi ha compiuto 100 anni. Ha avuto gli auguri di tutta Isernia e dei suoi parenti. Ma attende i figli bloccati dalla pandemia per la "grande festa vera"

di Laura Calfapietra montaggio di Fiore Mostacciuolo

Una figlia vive con lui, altri tre figli in America. E non li vede da dieci anni. Poterli rincontrare è il più grande desiderio di Nicolino Zullo. Oggi ha compiuto 100 anni. Lui è di Isernia e qui è tornato dopo una vita da emigrato, in America e in Svizzera, dove ha lavorato come minatore. Il sindaco, D'Apollonio, oggi gli ha donato la copia conforme dell'atto di nascita, il cui originale è conservato nell'archivio dell'anagrafe comunale, insieme ad una targa ricordo, con gli auguri di tutta la città.

Un traguardo importante, sopratutto in un periodo come questo. Proprio la pandemia ha però al momento sospeso il sogno di poter riabbracciare i figli lontani, che sente quotidianamente. Loro avevano fatto di tutto per essere oggi in Molise. Ma alla fine non è stato possibile. "Questa è una guerra - ci racconta Nicolino in un video che ci ha inviato - una guerra terribile".

Lunga vita a Nicolino, per poter realizzare il suo sogno in salute e circondato da tutto l'amore che merita