Sveglia all'alba per prenotare esami e visite

Un solo sportello operativo al Cup del Vietri di Larino. Sistema informatico spesso a rilento e attese per ore

di Laura Calfapietra montaggio di Domiziana Mazzella

C'è chi porta acqua, libri e cuffiette per ascoltare la musica ed ingannare così le ore d'attesa. Chi arriva alle 9.00 ed i numeri sono già praticamente finiti. Una mattina presto al centro unico di prenotazione di Larino con chi, per riuscire a prenotare o pagare una prestazione sanitaria, è in fila dalle 6.30