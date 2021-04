Torna l' Open Week dell'Unimol

Da lunedì 12 aprile la possibilità di conoscere i corsi dell'Ateneo Molisano con le novità del prossimo anno accademico

di di Marco Scoteroni montaggio Serena Santella

Docenti, laureati e testimonial presenteranno in video ognuno dei 36 corsi di laurea per un palinsesto che vedrà ogni giorno, dalle 15.30, la presentazione dei corsi di laurea.

E' l'Open Week Unimol, la settimana di orientamento sui social dell'Università del Molise che partirà lunedì prossimo 12 aprile.

Un'iniziativa in cui saranno inserite anche novità,come ci annuncia il rettore Luca Brunese .

Saranno illustrati i piani di studio,gli sbocchi professionali, i servizi offerti, le agevolazioni economiche, le borse di studio, le sedi, i poli didattici, i laboratori, le strutture e le residenze universitarie, le numerose proposte di stage e tirocini.

Dai vertici accademici il consiglio di iscriversi al canale Youtube di Ateneo per seguire l'evento oppure alla pagina Facebook dedicata. Sarà poi possibile rivede la playlist delle presentazioni per chi vorrà approfondire e riascoltare il

corso di laurea d'interesse.