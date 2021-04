A settembre chiude il punto Polfer di Campobasso

I vertici del Coisp annunciano la chiusura dopo l'estate per il presidio nella stazione di Campobasso

di di Marco Scoteroni montaggio Fiore Mostacciolo

Da settembre prossimo la chiusura del punto Polfer nella stazione di Campobasso sarà realtà.

A comunicare alla stampa le ultime disposizioni governative è stato il Coisp, il sindacato indipendente della Polizia di Stato, che, a nome anche di una sinergia sindacale del comparto, ha confermato i termini della chiusura del presidio della Polizia Ferroviaria in uno dei punti più delicati riguardo la sicurezza dei cittadini. In base a quanto stabilito dalla Legge Madia, entro 180 giorni dalla registrazione presso la Corte dei Conti ci sarà la chiusura di fatto del presidio.

A dare sostegno e rilevanza alla vicenda anche la presenza del senatore dei Cinque Stelle, Fabrizio Ortis, che ha rimarcato come la soppressione di questo presidio offra il fianco alla microdelinquenza e indebolisca il senso di sicurezza dei cittadini.