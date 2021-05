Alla Bit un Molise innovativo

La Regione vuole giocare un ruolo turistico da protagonista grazie alla nuova piattaforma digitale

di di Marco Scoteroni montaggio Eleonora Diodati

Per il secondo anno consecutivo il Molise sarà presente solo virtualmente alla BIT Milano, la Borsa internazionale del Turismo ,che si terrà ,per la prima volta, in forma digitale.Una vetrina importante dedicata al mondo del viaggio a 360 gradi. Non a caso ad inaugurarla oggi ci sarà l'intervento virtuale del Ministro del Turismo, Garavaglia.

All'interno della manifestazione il Molise, attraverso l'intervento del suo assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, vuole ritagliarsi un ruolo comunque di rilievo grazie soprattutto alla nuova piattaforma digitale 'VisitMolise.Eu'.

Il sito si propone come momento di rottura con la comunicazione turistica istituzionale del passato per offrire una visione del Molise efficace ed accattivante. Intento della piattaforma anche quello di rafforzare la campagna di marketing territoriale inserita nel piano di comunicazione del turismo regionale , varato pochi giorni fa.

D'altra parte la stagione turistica è alle porte e nella ripresa economica regionale, il comparto turistico deve svolgere un ruolo fondamentale. Il tutto naturalmente confidando nell'allentamento delle restrizioni anti-Covid e nell'efficacia dei piani di vaccinazione.