Lupi a Giulianova, Vastogirardi per tornare a vincere

All'andata fu solo 0-0 tra Campobasso e Real Giulianova, Cudini (squalificato) recupera Brenci ma non Esposito. Il Vastogirardi contro la Vastese cerca il riscatto: non vince in casa dal 7 febbraio. Agnonese in trasferta a Genzano