Ancora ferma la campagna antincendio 2021

Con la stagione più critica che si avvicina, è ancora al palo l'organizzazione del piano di intervento

di di Marco Scoteroni montaggio Vincenzo Mercadante

Rappresenta un'iniziativa di prevenzione importante per il territorio molisano, dove la tutela dell'ambiente diviene risorsa economica preziosa.

Parliamo della Campagna estiva Antincendi 2021,per la quale la Regione non ha ancora stanziato i fondi,rendendo difficile la sua Programmazione,coordinata dalla Protezione Civile Regionale.

Un ruolo operativo fondamentale lo svolgono in proposito i Vigili del Fuoco,il cui nuovo Direttore Regionale , Vincenzo Cianci non nasconde una certa apprensione per i tempi della sua attuazione.

Circa una quindicina i vigili del fuoco dedicati alla Campagna di Prevenzione, suddivisi in due squadre per la Provincia di Campobasso ed in una per quella di Isernia.

Ma occorre considerare che oltre al personale specializzato delle fiamme rosse, la task force impiegata, comprende anche più di un centinaio di uomini dell'ex corpo forestale , ora carabinieri forestali, oltre al personale della regione ed al circa un centinaio di operai stagionali per il periodo estivo. E proprio con l'avvicinarsi di quest'ultimo sono , occorre ricordarlo, assai vicini gli interventi di spegnimento degli incendi.