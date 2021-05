Fermo pesca da metà agosto, "un danno per le imprese"

Anche quest'anno pescherecci costretti in porto nel pieno della stagione estiva. E le associazioni di categoria protestano: "Provvedimento inutile, per salvaguardare le specie ittiche va anticipato in primavera"

di Roberta Castellano; montaggio Eleonora Diodati

Nel servizio il contributo di Basso Cannarsa, coordinatore regionale di Federpesca per il Molise.