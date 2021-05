Fuga di gas a Campobasso, concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco

Grande apprensione ma nessun ferito alla periferia di Campobasso dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa della rottura di una condotta di gas causata da un piccolo mezzo per il movimento terra. Zona messa in sicurezza

Grande apprensione ma nessun ferito alla periferia di Campobasso dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Via Colle delle Api a causa della rottura di una condotta di gas causata da un piccolo mezzo per il movimento terra. La zona è stata subito messa in sicurezza, alcune abitazioni sono state momentaneamente sgomberate e il traffico è stato deviato.

L'intervento si è concluso nel giro d'un'ora.