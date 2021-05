Prima domenica al mare dopo il cattivo tempo e le lunghe chiusure

Nel week end alcuni lidi hanno già aperto. Si puo' consumare al bar o al ristorante, ma non fare il bagno prima del 15 maggio, quando inizierà la vera stagione balneare. Il video amatoriale mostra alcune persone che prendono il sole

Primo week end di mare per tanti molisani e qualche vacanziero. Alcuni lidi balneari sono già aperti, anche se solo per la consumazione al bar o al ristorante, dato che la balneazione resterà vietata fino a quando la stagione balneare non sarà ancora ufficialmente iniziata, a partire dal 15 maggio. Ma è possibile andare in spiaggia, gustare un caffè o mangiare al ristorante del lido, rigorosamente all'aperto.



Qualche stabilimento ha invece deciso di non anticipare i tempi e di rispettare le classiche date di inizio giugno per l'apertura al pubblico. "Il Governo ha lasciato libertà di apertura soltanto per l'elioterapia (prendere il sole) - dichiara il sindacalista del Sib, Domenico Venditti - mentre per la balneazione bisogna attendere l'ordinanza apposita che dovrebbe essere pronta a giorni.



C'è una gran voglia di mare dopo il lungo periodo di chiusure. Quest'anno le regole sono già note, dal distanziamento all'uso della mascherina.