Un lupo fa capolino a Civitacampomarano

Doppia incursione per l'animale selvatico che di sera è arrivato in paese, mentre di giorno si era aggirato nelle campagne circostanti

Incontri singolari nel centro abitato di Civitacampomarano, dove l'altra sera è arrivato un lupo. L'esemplare, per nulla impaurito, ha osservato per un po' il luogo e poi si è allontanato nelle campagne circostanti, dove è stato poi ripreso in pieno giorno nel video che vi mostriamo e che ci è stato inviato dal Sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele.