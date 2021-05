Parchi ed Aree protette: un patrimonio da vivere e tutelare

I parchi sono una occasione anche per rilanciare il turismo ma per i cinque comuni molisani questo sviluppo non c'è stato, lo afferma anche l'ex Presidente della Pro Loco Rocchetta

di Claudia Marra, riprese di Luca Siravo, montaggio Vincenzo Mercadante