Il carcere di Larino ha gravi problemi di organico

Per i sindacati di categoria, riuniti in manifestazione, mancano oltre 30 agenti per poter operare in sicurezza

di Pasquale Florio montaggio di Luca De Marco

Le rappresentazioni sindacali, tutte presenti, ci parlano attraverso Antonio Amantini della CGIL e Matteo Del Re del SAPPE