Il primo giugno autobus fermi per uno sciopero nazionale

Protesta per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da tre anni. A Campobasso il servizio urbano della Seac garantito nelle fasce 5.17-8.17 e 13-16. Filt-Cgil: il quadro del settore in Molise è "desolante", tra salari bassi e mezzi vetusti

di Roberta Castellano; montaggio Fiore Mostacciuolo

Nuovo sciopero di 24 ore il primo giugno nel trasporto pubblico locale. Protesta proclamata a livello nazionale dai sindacati di categoria, "per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da più di tre anni".



Ne dà notizia la Filt Cgil del Molise, che tra l'altro si è imposta nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie alla Seac di Campobasso con il 62 per cento dei voti. Eletti due delegati, il terzo è dell'Ugl.

Percentuale da record per la partecipazione al voto: il 95 per cento degli aventi diritto. "Segno - commenta la Filt - dell'assoluta esigenza di ricostituire in azienda una rappresentanza sindacale formalmente assente per lunghissimo tempo per varie vicissitudini".

"Ora finalmente anche in Seac - aggiunge il sindacato - si potranno ripristinare quelle corrette relazioni industriali tra impresa e rappresentanti dei lavoratori".

A Campobasso, come in tutta la regione, il quadro del trasporto pubblico è "desolante", per la Filt-Cgil: tra i più bassi salari d'Italia e un parco autobus "vetusto".



Nel capoluogo, per lo sciopero nazionale, il primo giugno il servizio urbano della Seac sarà fermo, dunque, per 24 ore. Garantiti però i servizi nelle fasce di garanzia, dalle 5.17 alle 8.17 e dalle 13 alle 16.