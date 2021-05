Un pezzo di costone franato sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli

Delimitata l'area dai vigili del fuoco. Traffico rallentato per alcune ore in mattinata. Ripristinata la viabilità. Non è la prima volta che l'area è interessata da smottamenti

Ancora una frana sul lungomare Cristofaro Colombo di Termoli. Un pezzo di costone si è staccato ed è finito sulla strada e sui parcheggi. La frana si è verificata nelle prime ore del mattino, intorno alle 6, per cui il traffico era limitato e questo ha ridotto i possibili rischi.



Sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza l'area. Per qualche ora, la circolazione ha subito nella mattinata alcuni rallentamenti. Non è la prima volta che la zona è colpita da frane di questo tipo. Si tratta di una zona fragile, dal punto di vista idrogeologico.