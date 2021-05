Frattura tra i Sindacati del Trasporto e la Regione

Per i sindacati c'è troppa confusione sul bando del Trasporto pubblico e manca ancora un Piano Trasporti definito

di di Marco Scoteroni montaggio Michele Pece

Un primo maggio amaro per i sindacalisti molisani impegnati nell'annosa questione trasporti.

Alle accuse di inerzia replicano sostenendo che ormai siamo alla tragedia di una politica che ha perso un altro anno e mezzo per poi ritornare al punto di partenza, ovvero al dilemma sul bando di gara e riforma del trasporto pubblico in molise, tra lotto unico o doppio lotto.

Lo stesso mondo sindacale non riesce più a seguire la vicenda che diventa di volta in volta più ingarbugliata tra bandi di gara all'insegna dell'indecisione su lotto unico o doppio, salari non corrisposti, disservizi, parco mezzi vetusto, fermate non a norma,l'elettrificazione della linea ferroviaria, una metropolitana leggera che non esiste ed infine, ma non ultimo, un Piano Trasporti Regionale , ancora non definito.