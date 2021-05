Vaccini per i maturandi, per ora non c'è un piano

Sono oltre 2.500 i candidati che dal 16 giugno dovranno affrontare il colloquio orale con le stesse misure di sicurezza dell'anno scorso, tra cui distanziamento e mascherina chirurgica. Ma al momento non ci sono "vax day" in vista per gli studenti

di Roberta Castellano; montaggio Domenico Albini

Si avvicina il giorno dell'esame di stato per gli oltre 2500 maturandi molisani. In piena sicurezza, con le stesse norme anti-covid dell'anno scorso, ma senza - almeno per il momento - un piano per vaccinare gli studenti, come invece hanno stabilito altre regioni, che in certi casi organizzano dei veri e propri "vax day" con adesione volontaria.

Al Provveditorato non risultano progetti in merito. E dalla struttura commissariale alla sanità - interpellata - non forniscono alcuna informazione.

Intanto, il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del settore scuola hanno siglato un protocollo d'intesa sulle "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021".

Confermate le misure di sicurezza dello scorso anno: mascherina obbligatoria di tipo chirurgico (non ammesse quelle cosiddette di comunità e sconsigliate le FFP2). E almeno due metri di distanza fra la commissione e il candidato, che potrà avere un solo accompagnatore.

Il 16 giugno il via al maxi orale: un colloquio di un'ora. Anche quest'anno, per la pandemia, nessuna prova scritta. La commissione sarà interna ad eccezione del presidente, unico membro esterno.



Ed è ripresa la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico, con le seconde dosi che - come ha specificato Anna Paola Sabatini, direttrice dell'ufficio scolastico regionale, intervistata durante Buongiorno Regione - vengono somministrate nel luogo in cui si è ricevuta la prima dose.

"Un aspetto per noi molto importante - sottolinea Sabatini - perché va nella direzione della riapertura in sicurezza a settembre ma anche delle attività estive, per i docenti che vorranno rendersi disponibili".

Attività estive nelle scuole già programmate in diversi istituti molisani, per contribuire alla socializzazione tra bambini e ragazzi che è parte fondante del percorso educativo.