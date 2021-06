Oggi è il giorno dei vaccini ai maturandi

Saranno vaccinati i giovani dai 18 ai 19 anni e quelli fuori età che devono sostenere l'Esame di Stato. Toma: in un paio di giorni finiremo. Dal 3 giugno partono le adesioni per la fascia 30-39. Poi toccherà ai ventenni

Oggi iniziano le vaccinazioni sui giovani di 18-19 anni, e sui maturandi di età compresa tra i diciassette e i venti anni che abbiano aderito alla campagna vaccinale e che si siano registrati precedentemente sul sito dell'Asrem. Queste vaccinazioni dovrebbero concludersi in un paio di giorni, come annunciato dal Presidente della Regione Toma. Le vaccinazioni si svolgeranno in tre città: Campobasso, Termoli ed Isernia. In particolare, nel capoluogo di regione, le somministrazioni saranno fatte all'ospedale Cardarelli e al centro Selva Piana.



Sono 450 i ragazzi che si sono prenotati sulla piattaforma, per la giornata di oggi. Tanta l'emozione, qualche timore, soprattutto da parte dei genitori che li accompagnano. Da domani potranno aderire alla campagna coloro che rientrano nella fascia 30-39 anni, da sabato 5 giugno chi ha un'eta compresa tra i 20 e i 29 anni.