Sanzione annullata per Pastore, Cgil: "Niente bavaglio ai lavoratori"

Il sindacato interviene sulla recente sentenza che ha riguardato il primario del pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Per i giudici, le dichiarazioni di Pastore rientrano nella libertà costituzionale di espressione

"Nessun regolamento aziendale può mettere il bavaglio ai lavoratori". La Cgil Molise esprime così soddisfazione per la sentenza che ha di recente annullato la sanzione disciplinare dell'Asrem nei confronti del primario del pronto soccorso del Veneziale di Isernia Lucio Pastore.



Pastore, in un post su facebook del 2016, aveva criticato l'Asrem, parlando di "sfascio della sanità regionale legato a politiche clientelistico-familiari". Per i giudici, le affermazioni espresse rientrano nella libertà di espressione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione.



Nel sottolineare la valenza storica della sentenza, la Cgil aggiunge che porterà la discussioni anche sui tavoli ministeriali per prevenire a monte regolamenti aziendali tesi a limitare il diritto di critica del lavoratore.